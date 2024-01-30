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Росгвардейцы отбили атаку дронов на Брянскую область

20:10
  • вторник
  • 30 января 2024

Беспилотники были подавлены при помощи специального оборудования

Сотрудники Росгвардии нейтрализовали дроны Вооруженных сил Украины в Брянской области. Беспилотники были подавлены при помощи специального оборудования, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
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Как написал губернатор в Telegram, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа ликвидированы непосредственно на границе с Брянской областью. Дроны нейтрализовали бойцы национальной гвардии.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор от имени жителей поблагодарил защитников-росгвардейцев.

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