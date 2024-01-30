Роспотребнадзор выявил корь в двух школах и детском саду Якутска

Учеников перевели на дистанционное обучение

Роспотребнадзор закрыл на карантин детский сад в Якутске. Среди его воспитанников выявлены случаи заболевания корью. Аналогичные случаи зафиксированы в двух школах города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сообщении отмечается, что для непривитых учеников школ, где выявлена инфекция, с 25 января по 15 февраля организовано обучение с применением дистанционных технологий. Детский сад закрыт на карантин до 15 февраля – на 21 день с момента выявления больного.

В мэрии Якутска подчеркнули, что в образовательных учреждениях проводится плановая профилактика заболеваемости корью среди детей. Все учащиеся получают вакцины, передает РИА Новости.

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