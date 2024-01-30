Стала известна причина сбоя в доменной зоне .RU

Идут восстановительные работы

Координационный центр доменов .RU/РФ объяснил причину сбоя, на который пожаловались пользователи доменной зоны .RU. По данным специалистов, он возник из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен. Эта надстройка - Domain name system security extensions или DNSSEC - предназначена для повышения безопасности.

В сообщении сказано, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, специалисты технического центра "Интернет" и компании МСК-IX работают над устранением сбоя. В центре доменов добавили, что для абонентов Национальной системы доменных имен в настоящее время проблема решена, передает ТАСС.

Восстановительные работы еще идут, отметили в организации. Ранее пользователи российского сегмента интернета пожаловались на сбои в работе некоторых ресурсов. Не работали некоторые банковские приложения, возникли проблемы с заказами в пунктах выдачи Ozon.

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