ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна причина сбоя в доменной зоне .RU

21:33
  • вторник
  • 30 января 2024

Идут восстановительные работы

Координационный центр доменов .RU/РФ объяснил причину сбоя, на который пожаловались пользователи доменной зоны .RU. По данным специалистов, он возник из-за технической проблемы у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен. Эта надстройка - Domain name system security extensions или DNSSEC - предназначена для повышения безопасности.

В работе "ВКонтакте" по всей России произошел сбой
У Telegram произошел массовый сбой в России

В сообщении сказано, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, специалисты технического центра "Интернет" и компании МСК-IX работают над устранением сбоя. В центре доменов добавили, что для абонентов Национальной системы доменных имен в настоящее время проблема решена, передает ТАСС.

Восстановительные работы еще идут, отметили в организации. Ранее пользователи российского сегмента интернета пожаловались на сбои в работе некоторых ресурсов. Не работали некоторые банковские приложения, возникли проблемы с заказами в пунктах выдачи Ozon.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Компьютер
Компьютер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.