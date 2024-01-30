Варшава просит Берлин "креативно" возместить потери от Второй мировой

Просьбу передали Анналене Бербок

Берлин должен задуматься о том, как креативно возместить Варшаве то, что она потеряла во время Второй мировой войны. Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился с такой просьбой к министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок.

Сикорский предложил немецким политикам проект польско-немецкого дома. По замыслу главы польского МИД, он должен появиться в Берлине, как место памяти польских жертв и военных потерь.

Польский министр также намерен просить Бербок и немецкое правительство "креативно подумать о том, как найти форму компенсации этих военных потерь". Ранее в МИД Польши заявили, что тема германских репараций за нанесенный Польше ущерб во время Второй мировой войны остается актуальной в повестке польско-германских отношений, передает РИА Новости.

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