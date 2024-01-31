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Американист Васильев: Цель Техаса - вернуть Трампа в Вашингтон

09:17
  • среда
  • 31 января 2024

Штат в последние годы проводил активную политику диверсификации своих экономических и политических связей

Ситуация с притоком мигрантов через южную границу США вызвала конфликт между властями Техаса и Белым домом. Но стоят ли за этим только межпартийные разногласия? Или Америка может оказаться на пороге острого кризиса? Не спровоцируют ли события на границе рост сепаратистских настроений в Техасе?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Техас в последние годы проводил активную политику диверсификации своих экономических и политических связей, считая, что он является суверенным государством. И что федеральный центр ему не указ. Их основная цель - вернуть Дональда Трампа в президентское кресло. И техасский губернатор так и сказал - надо подождать один год", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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