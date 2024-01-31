Чип и Маск: зачем людям мозговые импланты

Компания Илона Маска Neuralink утверждает, что ее нейрочипы прежде всего помогут людям с ограниченными возможностями

Илон Маск выступил с заявлением: первому пациенту внедрили имплант в головной мозг. Операция прошла успешно. Маск превратил человека в управляемую машину?

"Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", - сообщил предприниматель.

Звучит действительно многообещающе. Но вот журналист Уолтер Айзексон, хорошо знакомый с Маском, утверждает, что тот часто переходит в режим демона. Не собирается ли он обрести власть над человечеством?

"Это высокопродуктивное состояние для работы, однако в этот период Маск становится крайне мрачным, и в его словах отсутствует какое-либо сочувствие к любому человеку", - предупредил Айзексон.

Компания Маска Neuralink утверждает, что ее нейрочипы прежде всего помогут людям с ограниченными возможностями. Силой мысли они смогут управлять различными устройствами, а также смогут развить телепатические возможности. Конечная цель - "достичь симбиоза с искусственным интеллектом". И это уже звучит страшно.

Совсем недавно предприниматель публично высказывался о том, какое беспокойство он испытывает, глядя на бурное развитие искусственного интеллекта. И призывал ограничить его использование. И тут - первый чипированный человек. Сразу возник вопрос: человек будет управлять гаджетами и механизмами вокруг себя или кто-то будет нажимать кнопки, чтобы человек действовал как управляемая машина?

Искусственный интеллект настораживает и Билла Гейтса. "Нас всех это пугает! Представьте, если плохие парни начнут этим пользоваться", - заявил он. Вопрос - кто они, плохие парни? В 2020-м в разгар пандемии СМИ с тревогой сообщали о том, что в просвещенной Британии поджигают вышки 5G сетей. Якобы излучение передатчиков 5-го поколения ослабляет иммунитет у всех, кто оказывается в зоне воздействия.

Также была крайне популярна теория: вакцины придуманы для того, чтобы всех поголовно чипировать и управлять людьми через каналы связи 5-го поколения. Компания Neuralink утверждает, что новая технология открывает окно в пространство новых возможностей, которые поменяют наш мир! И привлекает добровольцев. Скептики не без основания называют их подопытными кроликами. Или это новые киборги?

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