Шойгу отметил крайнюю востребованность новых САУ

Глава Минобороны России проверил выполнение гособоронзаказа на Уральском заводе транспортного машиностроения. Сергей Шойгу осмотрел цеха и провел совещание с руководством.

На предприятии за год в шесть раз увеличены объемы производства. Глава военного ведомства отметил крайнюю востребованность новых САУ, поэтому необходимо ускорить работы по испытанию и скорейшему началу серийного производства.

Сейчас в завершающей стадии находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса "Коалиция СВ".

"Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", - сказал Шойгу.