ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска улучшили свое положение на краснолиманском направлении

08:39
  • среда
  • 31 января 2024

На донецком участке потери противника за сутки составили более 310 человек

На южнодонецком направлении российские войска пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ. На краснолиманском группировка "Центр" улучшила свое положение по переднему краю. На донецком участке фронта потери противника за сутки составили более 310 человек, уничтожены 28 вражеских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

На купянском направлении расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" группировки "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ. Получив от разведки информацию о перемещении противника, бойцы оперативно выдвинулись на передовую и накрыли массированным огнем вражеские подразделения, которые находились в полутора километрах. Все цели уничтожены. 30-миллиметровый автоматический станковый гранатомет "Пламя" идеален для таких задач - при относительно легком весе он может вести навесную стрельбу, выпуская до 400 боеприпасов в минуту. 

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества расчеты гаубичной батареи "Мста-Б" уничтожили командно-наблюдательный пункт и самоходку неприятеля, с которой периодически велись обстрелы мирных населенных пунктов. После серии точных выстрелов российских бойцов у радикалов не было никаких шансов. За проявленную отвагу разведчики и артиллеристы представлены к наградам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.