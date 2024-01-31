На донецком участке потери противника за сутки составили более 310 человек

На южнодонецком направлении российские войска пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ. На краснолиманском группировка "Центр" улучшила свое положение по переднему краю. На донецком участке фронта потери противника за сутки составили более 310 человек, уничтожены 28 вражеских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

На купянском направлении расчеты гранатометов АГС-17 "Пламя" группировки "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ. Получив от разведки информацию о перемещении противника, бойцы оперативно выдвинулись на передовую и накрыли массированным огнем вражеские подразделения, которые находились в полутора километрах. Все цели уничтожены. 30-миллиметровый автоматический станковый гранатомет "Пламя" идеален для таких задач - при относительно легком весе он может вести навесную стрельбу, выпуская до 400 боеприпасов в минуту.

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества расчеты гаубичной батареи "Мста-Б" уничтожили командно-наблюдательный пункт и самоходку неприятеля, с которой периодически велись обстрелы мирных населенных пунктов. После серии точных выстрелов российских бойцов у радикалов не было никаких шансов. За проявленную отвагу разведчики и артиллеристы представлены к наградам.

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