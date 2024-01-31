ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы новые имена героев спецоперации

08:40
  • среда
  • 31 января 2024

Рядовой Виталий Ващенко, действуя в составе группы, обнаружил вражеских диверсантов

Минобороны России сообщило о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Мичман Максим Бабенко, когда украинские боевики открыли огонь по нашей колонне, вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под обстрела противника в безопасное место. Максим предотвратил детонацию боекомплекта, сохранил технику и вовремя доставил груз российским подразделениям на передовую.

Рядовой Виталий Ващенко, действуя в составе группы, обнаружил вражеских диверсантов, которые готовили засаду на пути следования нашей колонны. Несмотря на превосходящие силы неприятеля, российские военнослужащие вступили в бой. Ващенко лично уничтожил часть радикалов. Понеся потери, противник отступил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.