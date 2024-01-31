Названы новые имена героев спецоперации

Рядовой Виталий Ващенко, действуя в составе группы, обнаружил вражеских диверсантов

Минобороны России сообщило о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Мичман Максим Бабенко, когда украинские боевики открыли огонь по нашей колонне, вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под обстрела противника в безопасное место. Максим предотвратил детонацию боекомплекта, сохранил технику и вовремя доставил груз российским подразделениям на передовую.

Рядовой Виталий Ващенко, действуя в составе группы, обнаружил вражеских диверсантов, которые готовили засаду на пути следования нашей колонны. Несмотря на превосходящие силы неприятеля, российские военнослужащие вступили в бой. Ващенко лично уничтожил часть радикалов. Понеся потери, противник отступил.

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