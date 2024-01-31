Пентагон передаст Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB

Это бомбы малого диаметра наземного базирования

Пентагон подтвердил намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB.

Это бомбы малого диаметра наземного базирования, приспособленные к запуску с применением ракетных систем залпового огня. Дальность высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.

Снаряды GLSDB - новая американо-шведская разработка, которой пока не располагает Пентагон. Как отметил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер, это вооружение было обещано Киеву еще в прошлом году.

Речи о выделении нового финансирования Украине не идет. Сроки поставок новых боеприпасов Пентагон не назвал, но издание Politico сообщает, что уже сегодня снаряды могут быть отправлены ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"