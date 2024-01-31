Западные СМИ рассказали, почему Зеленский не смог уволить Залужного

Вмешались "международные партнеры"

Владимир Зеленский не смог уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за давления "международных партнеров". Об этом сообщают британская Times и американская New York Times.

Со ссылкой на источники издания раскрывают подробности несостоявшейся отставки главкома. По их данным, 29 января Залужный сообщил Зеленскому о проблемах на фронте, после чего тот предложил генералу покинуть пост. Обеспокоенность таким решением тут же выразили США и Великобритания.

Также стало известно, что оба потенциальных кандидата - глава военной разведки Буданов и командующий Сухопутными войсками Сырский - отказались возглавить ВСУ. В итоге Зеленскому пришлось отложить свое решение и уступить западным кураторам.

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