ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Западные СМИ рассказали, почему Зеленский не смог уволить Залужного

08:46
  • среда
  • 31 января 2024

Вмешались "международные партнеры"

Владимир Зеленский не смог уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за давления "международных партнеров". Об этом сообщают британская Times и американская New York Times.

Со ссылкой на источники издания раскрывают подробности несостоявшейся отставки главкома. По их данным, 29 января Залужный сообщил Зеленскому о проблемах на фронте, после чего тот предложил генералу покинуть пост. Обеспокоенность таким решением тут же выразили США и Великобритания.

Также стало известно, что оба потенциальных кандидата - глава военной разведки Буданов и командующий Сухопутными войсками Сырский - отказались возглавить ВСУ. В итоге Зеленскому пришлось отложить свое решение и уступить западным кураторам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.