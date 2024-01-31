На Аляску обрушились аномальные снегопады

К концу недели в регионе ожидается и серьезное похолодание

Аномальные снегопады обрушились на Аляску. После трехдневного шторма движение по улицам столицы штата города Анкоридж сильно затруднено.

Высота снежного покрова - более двух с половиной метров. Для конца января это почти новый рекорд - выше сугробы были лишь в 2011 году.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации. На дорогах множество аварий. Под тяжестью снега на нескольких зданиях обрушились крыши. Занятия в школах переведены на дистанционный формат.

К концу недели в регионе ожидается и серьезное похолодание - до минус 21 градуса.

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