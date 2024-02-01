Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

День коллективной энергии
Овны
Важно начать февраль, никуда не опаздывая и ничего не забыв. К тем, кто сможет настроиться на деловую волну, придут и хорошее настроение, и финансовый успех.
Тельцы
Юпитер в вашем знаке получает ощутимую поддержку от Сатурна в Рыбах. Шансы на успех возрастут, если вы будете предельно собраны, аккуратны и немногословны.
Близнецы
Если кто-то и сможет вам сегодня помешать, так это вы сами. Внутренние сомнения или страхи могут лишить вас шанса на победу: подключите волю и упорство.
Раки
Будьте максимально открытыми сегодня, потому что это день коллективной энергии. Работа в группе единомышленников принесет вам и деньги, и опыт, и удовольствие.
Львы
Вы достаточно долго ждали, пора брать власть в свои руки! Положитесь на звезды и рискните сделать предложение, заявить о своих амбициях, привлечь к себе внимание.
Девы
Если вам нужен репетитор или личный наставник, коуч, займитесь этим. Именно сегодня вам повезет в поисках специалиста, который подойдет по всем параметрам.
Весы
С помощью чужих денег вы приблизитесь к какой-то цели: это может быть кредит, наследство или алименты. У ваших партнеров или супругов внезапно вырастет доход.
Скорпионы
Прекрасный день для физической и деловой активности, наведения порядка на работе и дома. Также сегодня вы сможете найти хорошего врача, тренера или полезное приложение.
Стрельцы
Приготовьте красивый блокнот - сегодня вам в голову будут приходить творческие идеи. Это день креатива, и, кстати, если вы хотите новую прическу или одежду, действуйте!
Козероги
Сосредоточьтесь на домашних делах и потребностях вашей семьи. Сейчас вы можете выгодно что-то купить для дома, отремонтировать сломанное или душевно поговорить.
Водолеи
Не усложняйте себе задачи: действуйте простыми и привычными способами. Представители знака будут особенно удачливы в поездках, учебе, логистике, переговорах.
Рыбы
Вам будет непросто удержаться от фантазий и заниматься скучными делами - но в этом и есть ваша задача! Конкретные действия продвинут вас вперед, а вот мечты - наоборот, увы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"