Так говорил Лоза: вспоминаем самые скандальные высказывания артиста

Автор песни про маленький плот 1 февраля отмечает 70-летие

Сегодня всенародно любимому певцу и композитору Юрию Лозе исполняется 70 лет. Известен он, надо сказать, далеко не только своей музыкой, но главным образом тем, что с подачи СМИ в какой-то момент стал активным комментатором… всего на свете. И в этой “должности” отметился внушительным количеством провокационных высказываний. В честь юбилея артиста вспоминаем основные.

Про плоскую Землю

"Это некая плоскость, на которой мы живем. Я не знаю, как она выглядит. Я в каждом ролике говорю: "Ребята, вы что? Даже не думайте о том, что кто-то знает, как она выглядит". Ведь если Земля это не шар, то значит, вся история Земли идет по-другому. И не было никакого Большого взрыва, и все остальные планеты под сомнение попадают тоже".

Про мировое правительство

"У нас есть создатель. Если у нас есть создатель, то мы перед ним отвечаем, наверное. Земля не шар, это все знали прекрасно. До Коперника все знали. А потом каким-то людям понадобилось стать хозяевами Земли. [А кто эти люди?] Мировое правительство!".

Про психологов

"Эти психологи абсолютно не нужны. Сходите в храм, с батюшкой пообщайтесь. Исповедуйтесь, причаститесь - вот вам и вся психология. На Руси никогда не было никаких психологов, зато были батюшки, которые эту функцию прекрасно выполняли".

Про Путина и мат

"Путин ни разу матом в эфире не ругнулся. Путин ни разу не ругнулся матом на конференции. Я не знаю, где он ругается матом, если он говорит, что он это делает. Пусть он это делает сколько угодно, если никто не слышит. Если он и говорит, что матом ругается, да бога ради".

Про гимн России

"Слова гимна никто запомнить не может. Неудачный приняли гимн. Почему не написать хороший? Гимн не поется, он должен идти от сердца, но не идет. Важность проблемы заключается в том, что каждый день в стране начинается с исполнения гимна, поэтому тексту необходимо быть безличным и написанным группой авторов".

Про рэп

"Если мы уже докатились до рэпа, то мне нечего сказать. Рэп - это афроамериканская музыка, основанная на ритмах, а не на мелодии и гармонии, которые как раз свойственны русской ментальности. Это чужая музыка".

Про Моцарта

"80 процентов Моцарта - это самоповторы. У него есть 20 процентов оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. В остальном он сам себя цитировал. Россини такой же".

Про Rolling Stones и Led Zeppelin

"80 процентов того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно. Потому что это сыграно и спето плохо. В то время это все воспринималось, все нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет".

Про Земфиру

(Земфира Рамазанова признана иноагентом в России)

"Вот мне говорят, что Земфира собрала 60 тысяч [на концерте]. Из 15 миллионов людей, живущих в Москве, 60 тысяч элитарно настроенных товарищей, думающих, что они понимают смысл песен Земфиры - это в рамках статистической погрешности. Не надо раздувать из мухи слона! Путина из 140 миллионов россиян смотрит 100 миллионов, при этом понимает, о чем он сказал, 50 миллионов. Вот это, я понимаю, цифра".

Про анорексию Анджелины Джоли

"На всякий случай подошел к весам - во мне три Анджелины и кружка чая. Скоро чай уйдет, и останется только три Джоли. Взмахнуть бы волшебной палочкой, да поделиться с ней килограммами: от меня убрать, а ей добавить! Много не надо - пуда вполне достаточно. Как было бы хорошо".

Про себя

"Я не принадлежу ни к какому клану. Рокеры меня не зовут, потому что я про рокеров много плохого сказал. А я знаю, что такое рок изнутри, потому что я прошел всю эту школу. Попсовики не зовут, эти не зовут, к кланам я не принадлежу. Сижу на своем стульчике, в общем-то, как нормальный, обычный пенсионер".

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