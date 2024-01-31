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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на "Уралтрансмаше"

08:17
  • среда
  • 31 января 2024

Министру показали производство артиллерийских систем

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в Екатеринбурге выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем. Об этом в среду, 31 января, рассказали в российском оборонном ведомстве.
Шойгу рассказал об увеличении производства оружия и боеприпасов

В пресс-службе Министерства обороны уточнили, что генерал армии побывал на Уральском заводе транспортного машиностроения, который выпускает и ремонтирует самоходные артиллерийские системы 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция-СВ".

Шойгу подчеркнул необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта, напомнив про соответствующее поручение главы государства Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее Сергей Шойгу отмечал, что в России необходимо нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения армии с учетом увеличения ее численности до 1,32 миллиона человек. Это обеспечит возможность сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом необходимости выйти на новые показатели.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что Россия производит достаточно оружия, чтобы обеспечить свою армию, причем объемы выпуска превосходят текущие потребности российских Вооруженных сил.

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