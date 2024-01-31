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Запорожский губернатор объяснил медленное продвижение ВС России в регионе

08:37
  • среда
  • 31 января 2024

Российское командование бережет личный состав

Российские войска, сберегая личный состав, постепенно продвигаются в Запорожской области. Об этом в среду, 31 января, рассказал руководитель региона Евгений Балицкий.

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Как подчеркнул запорожский губернатор в комментарии РИА Новости, "не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат".

Балицкий отметил, что каждый новый рубеж ""берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что предпочли бы достичь целей специальной военной операции дипломатическими методами. Однако поскольку украинская сторона отвергает возобновление переговоров, СВО будет продолжена до победного конца.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают терять людей. В Министерстве обороны России рассказали, что за неделю с 20 по 26 января ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 5800 военнослужащих.

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