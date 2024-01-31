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Генпрокуратура предупредила о попытке врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

09:28
  • среда
  • 31 января 2024

Об этом свидетельствуют отдельные инциденты

Несмотря на сравнительную безопасность регионов Дальнего Востока, отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию". Об этом в среду, 31 января, рассказал заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.

Как уточнил представитель Генеральной прокуратуры, об этом свидетельствуют отдельные инциденты: случаи государственной измены, шпионажа, диверсии и дискредитации российской армии.

В частности, находятся российские граждане, "которые за мзду от иностранных разведок предают свою страну", рассказал Демешин. Он также отметил, что в 2023 году на Дальнем Востоке зафиксировали 30 случаев дискредитации Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником, напомнил, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов. Глава государства призвал жестко пресекать попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Соединенные Штаты демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России, а также на организацию внутрироссийской смуты.

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