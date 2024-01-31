Эквадор подтвердил планы отдать США военную технику из России

Речь идет об обмене устаревшей российской военной техники на новую

Эквадор все-таки передаст Соединенным Штатам военную технику российского производства в обмен на новое оборудование, несмотря на протест Москвы. Такое заявление сделал во вторник, 30 января, эквадорский президент Даниэль Нобоа.

Как отметил политик в интервью телеканалу Ecuavisa, "мы доказали, что это металлолом", а международные соглашения запрещают передавать военную технику, но не распространяются на "подобный металлолом".

Нобоа также подчеркнул, что его страна намерена реализовать запланированную сделку в любом случае.

Ранее посол России в Кито Владимир Спринчан предупреждал, что если эквадорские власти реализуют свои намерения, Москва воспримет это как недружественный шаг, что приведет к последствиям для этой южноамериканской страны. Дипломат также напомнил про заверения Нобоа в его "миротворческой позиции" по конфликту на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Соединенные Штаты сформировали антироссийскую коалицию из 54 стран, которая стремится нанести стратегическое поражение нашей стране. Эта коалиция ради достижения своей цели "накачивает Украину оружием".

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