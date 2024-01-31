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Собянин: Москва в 2024 году получит еще 800 электробусов

09:50
  • среда
  • 31 января 2024

Москва – номер один в Европе по количеству электробусов

Москва до конца года получит еще более 800 электробусов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сейчас в городе уже больше 1400 электробусов. Они обслуживают почти 120 маршрутов. По количеству электробусов Москва стала европейским лидером.

"При заказах таких объемов финальную сборку логично было разместить в непосредственной близости от места эксплуатации. Поэтому весной 2021 года совместно с ПАО "КАМАЗ" мы открыли Центр по производству электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. За прошедшее время СВАРЗ стал лидером по производству – к слову полностью экологичному – городского транспорта в стране", – написал Собянин.

За три года на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода собрали около 500 новейших моделей электробусов, больше 350 из них – в прошлом году. Кроме того, завод – лидер по объемам техобслуживания городского транспорта. Еще одно направление работы СВАРЗ – производство современных остановочных павильонов.

Подробнее - на сайте мэра.

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