Глава евродипломатии назвал возможное примирение России и Украины ошибкой

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, комментируя возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер МИД оценила слова Борреля о том, что "появляется соблазн примирения" России и Украины, эти идеи "были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня".

Захарова подчеркнула, что это заявление, несмотря на всю его чудовищность, "воспринимается так: ну это же Боррель". При этом, отметила представитель МИД России, аналогичным образом слова главы евродипломатии воспринимают и в государствах Евросоюза, хотя и "с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской".

Ранее официальная Москва подчеркивала, что предпочла бы достичь целей специальной военной операции дипломатическими методами. Однако поскольку украинская сторона отвергает возобновление переговоров, СВО будет продолжена до победного конца.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждало, что российские власти по неофициальным каналам сообщили американскому политическому руководству о готовности к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.

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