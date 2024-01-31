ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова сочла чудовищным заявление Борреля об отношениях Москвы и Киева

09:39
  • среда
  • 31 января 2024

Глава евродипломатии назвал возможное примирение России и Украины ошибкой

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, комментируя возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Боррель рассказал о желании ЕС дружить с Центральной Азией против России

Спикер МИД оценила слова Борреля о том, что "появляется соблазн примирения" России и Украины, эти идеи "были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня".

Захарова подчеркнула, что это заявление, несмотря на всю его чудовищность, "воспринимается так: ну это же Боррель". При этом, отметила представитель МИД России, аналогичным образом слова главы евродипломатии воспринимают и в государствах Евросоюза, хотя и "с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской".

Ранее официальная Москва подчеркивала, что предпочла бы достичь целей специальной военной операции дипломатическими методами. Однако поскольку украинская сторона отвергает возобновление переговоров, СВО будет продолжена до победного конца.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждало, что российские власти по неофициальным каналам сообщили американскому политическому руководству о готовности к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.