Вокруг отставки главкома ВСУ несколько дней не стихают слухи

Происходящее вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины говорит о том, что киевская власть находится в агонии. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер российского МИД, "это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления".

Также Захарова напомнила, что Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти — "они самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца".

Ранее источники в офисе президента Украины и в окружении Залужного рассказали, что Владимир Зеленский предложил главкому ВСУ покинуть пост без назначения на другую значимую должность. При этом "ничего адекватного или существенного Залужному не предложили", максимум — статус помощника или советника.

The Times и The New York Times пишут, что Зеленский не смог уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за давления "международных партнеров". При этом оба потенциальных кандидата — глава украинской военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский — отказались занять пост главкома.

До того СМИ утверждали, что следствие о потере Украиной южных областей якобы идет уже полтора года, показания дали более полусотни высокопоставленных военнослужащих. Виновником, как заявляли журналисты, хотели назначить Залужного. Однако в офисе Зеленского эти сообщения опровергли.

