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МИД России: Ситуация с отставкой Залужного говорит об агонии Киева

09:56
  • среда
  • 31 января 2024

Вокруг отставки главкома ВСУ несколько дней не стихают слухи

Происходящее вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины говорит о том, что киевская власть находится в агонии. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Западные СМИ рассказали, почему Зеленский не смог уволить Залужного

Как подчеркнула спикер российского МИД, "это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления".

Также Захарова напомнила, что Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти — "они самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца".

Ранее источники в офисе президента Украины и в окружении Залужного рассказали, что Владимир Зеленский предложил главкому ВСУ покинуть пост без назначения на другую значимую должность. При этом "ничего адекватного или существенного Залужному не предложили", максимум — статус помощника или советника.

The Times и The New York Times пишут, что Зеленский не смог уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за давления "международных партнеров". При этом оба потенциальных кандидата — глава украинской военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский — отказались занять пост главкома.

До того СМИ утверждали, что следствие о потере Украиной южных областей якобы идет уже полтора года, показания дали более полусотни высокопоставленных военнослужащих. Виновником, как заявляли журналисты, хотели назначить Залужного. Однако в офисе Зеленского эти сообщения опровергли.

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