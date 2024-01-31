Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на "Уралтрансмаше". Главное

Во время инспекции министр обороны отметил крайнюю востребованность новых самоходных артиллерийских установок

Уральский завод транспортного машиностроения. Крупнейшее предприятие "оборонки", которое обеспечивает армию артиллерийскими вооружениями. Выпускает и ремонтирует пять видов самоходных установок. Сергей Шойгу проверяет, как идет выполнение гособоронзаказа. Министру докладывают - производство выросло в шесть раз. На завершающей стадии - первая партия новейшего образца. Артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Но Шойгу недоволен сроками.

"Вы кончайте дурака валять. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", - сказал глава Минобороны.

Министр не просит, а требует - работы по серийному производству новых вооружений необходимо ускорить. Для этого на заводе новое оборудование, произошли кардинальные изменения в технологических линиях.

"Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", - указал Шойгу.

Поручения главы государства, подчеркнул министр, напрямую связаны с боевой работой. Проволочки недопустимы. Тем более, когда речь о вооружениях, не имеющих аналогов в мире. "Коалиция СВ" - это артиллерийский комплекс, который способен поразить цель одновременно несколькими снарядами. Разработка наших оружейников оставила далеко позади и американские гаубицы Paladin и немецкие "Панцерхаубитце-2000."

"Отдельно - это новые работы по самоходной артиллерии. Работы вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов", - продолжил Шойгу.

Боеприпасов к новой самоходке тоже планируется несколько типов. От осколочно-фугасных до бронебойных. Поэтому, говорит министр, крайне важна комплексная и оперативная работа всех предприятий, задействованных в этой цепочке. Испытания боеприпасов уже идут в зоне СВО.

"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт", - добавил Шойгу.

Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" - уникальна. Полностью автоматизированная и роботизированная. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку, и бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие и подаст снаряды. Дальность стрельбы - до 70 километров. Предполагается, что самоходка будет применяться в первую очередь для контрбатарейной борьбы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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