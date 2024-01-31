Залужный не уволен. Пока: все детали скандала в Киеве

В Конгрессе тем временем очень тяжело идет работа над сделкой по запросу Байдена о помощи Украине

Издание Politico выдает новость, что новейшее вооружение, которого якобы нет даже в арсеналах у самих Штатов, уже на пути в Киев. Бомбу малого диаметра наземного базирования приспособили для запуска из систем залпового огня HIMARS.

"Это уже хорошо известные планирующие реактивные снаряды, сделанные на базе бомбы 200-фунтового калибра. Они очень эффективно сбиваются системами противовоздушной обороны Российской Федерации. Соединенные Штаты Америки направляют на Украину оружие для того, чтобы провести тестирование в первую очередь. Если там возникнут нюансы, они будут доведены до ума, а после - поступят в массовом порядке на вооружение американской армии", - объяснил Константин Сивков, военный эксперт, политолог.

По ожиданиям американских военных, бомба способна преодолевать расстояние примерно 150 километров. Это в два раза меньше, чем у ракет ATACMS, и в четыре раза меньше, чем у британских Storm Shadow. Но отправка партии снарядов - как утешительный приз киевскому режиму.

"Нет никаких новых сообщений о поставках вооружений Украине. Но мы по-прежнему надеемся на дополнительное финансирование от Конгресса", - сказал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

В Конгрессе тем временем работа над сделкой по запросу Байдена о помощи Украине, которую увязывают и с защитой границы, идет очень тяжело. Это признают и демократы. Завтра ЕС собирается обсудить выделение Киеву 50 миллиардов евро и обещанных Европой миллиона снарядов. Как сообщает агентство Bloomberg, к марту удастся поставить из них лишь 600 тысяч. Западные ВПК не справляются с нагрузкой. Впрочем, перспективы киевского режима на фронте, похоже, уже мало кого волнуют.

Увольнения главкома ВСУ Залужного не случилось. И вот уже сразу несколько зарубежных изданий раскрывают детали. The Economist смог подтвердить, что Зеленский предложил Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности. Тот отказался. В качестве претендентов на его пост рассматривали двух генералов: командующего сухопутными войсками Александра Сырского и главу разведки Кирилла Буданова. Они, по версии СМИ, не согласились. Но скандальный разговор был, и Залужный сообщил подчиненным, что уходит. И вот тут включились международные кураторы, включая США и Великобританию.

Ну а пока все обсуждали подковерные игры, в Верховную раду внесли второй вариант проекта закона о мобилизации. Согласно документу, украинцев обяжут носить в кармане военный билет, пройти повторный медосмотр. А у сотрудников ТЦК появится возможность накладывать арест на банковские счета призывников и лишать права вождения.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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