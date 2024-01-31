В Европе продолжаются протесты фермеров

В Бельгии блокируются дороги на Брюссель

Масштабные протесты фермеров в странах Европы - во Франции сельхозпроизводители продолжают блокаду Парижа.

За минувшие сутки они подошли еще ближе к столице, перекрыв 16 скоростных автострад и все ключевые дороги. Тысячи тракторов и баррикады препятствуют автомобильному движению. Накануне премьер Габриэль Атталь заявил, что правительство поддержит отрасль на фоне невыгодного для производителей импорта с Украины. Однако профсоюзы не намерены отступать до принятия конкретных мер.

Схожая картина - и в соседней Бельгии. Там фермеры блокируют дороги на Брюссель. Их итальянские коллеги не решились перекрывать доступ в Рим. Но в часе езды от города проходит митинг против сельскохозяйственной политики ЕС и собственного правительства.

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