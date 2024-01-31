ЦИК заканчивает принимать подписи в поддержку кандидатов в президенты

Документы необходимо предоставить не позднее 18 часов вечера среды

Сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия принимает подписи в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента России.

Как заявили в ЦИК, документы необходимо предоставить не позднее 18 часов вечера. В течении десяти дней их проверят и вынесут решение о регистрации или об отказе.

Утром подписи сдал кандидат от "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов. Теперь ожидают документы от Бориса Надеждина, выдвинутого "Гражданской инициативой", а также двух самовыдвиженцев.

Впервые выборы президента будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

"По состоянию на сегодняшнее утро, уже подано более 545 тысяч заявлений. 465 тысяч на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится. И более 80 тысяч - на голосование по месту нахождения. Прием заявлений в том и другом случае продолжится до 11 марта", - сообщила Элла Памфилова, председатель ЦИК.

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