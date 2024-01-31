В Челябинской области выхаживают пострадавших лосей

Иногда сохатые пациенты и сами приходят за помощью или приводят тех, кому она необходима

Майка трогательно целует Партизана. Оба в мать - красавицу Василину. Стройные, длинноногие. Рядом робко топчется Фенечка, его совсем недавно привезли из соседней области. Лосиная идиллия в глухих челябинских лесах с недавних пор стала местом спасения сохатых.

"Это место - так называемые ясли. Сюда привозят маленьких. У каждого есть боксик, где их кормят. На сегодняшний момент здесь три лося", - рассказал Александр Брюханов, директор национального парка "Зюраткуль".

Весть о том, что в гостевом доме для лосей под ласковым названием "Сохатка" не только кормят, но и принимают роды, выхаживают, моментально разлетелась среди лесных жителей. И если поначалу провалившихся под лед, сбитых на трассе или обгоревших животных сюда приводили люди, то спустя некоторое время они начали приходить сами. Точно зная: им помогут. И лишних вопросов задавать не станут.

"Он подрался. Пришел вообще в ужасном состоянии: рог выбитый, на двух ногах пришел. Вся левая сторона не работала, морда разорвана, челюсть выбита", - говорит о недавно пришедшем лосе Ришат Гареев, инспектор национального парка "Зюраткуль".

Лосихи тоже приходят к людям, не боясь и не стесняясь. Особенно, когда речь идет о тяжелых случаях. Недавно у одной из них даже до операции дело дошло.

"Сами приходят за помощью сюда. Она так же пришла. Пришла прямо к лосям - у нас там был навес. Дождалась, когда к ней подошли, спокойно. Никакой не было агрессии. Свозили ее в клинику ветеринарную, прооперировали", - продолжает Брюханов.

Национальный парк "Зюраткуль" - это особо охраняемая территория с бурыми медведями, зайцами, белками и куницами. То, что здесь сложились такие доверительные отношения между самыми крупными животными - лосями - и людьми, ценно для всех. Желающих увидеть это обыкновенное чудо с каждым днем становится больше.

Дошло до того, что молодые лосихи устраивают здесь настоящие смотрины. Недавно Булька привела здорового самца - чтобы его оценили и одобрили. В этом парке существует даже Лосиный трансфер. Сохатые об этом знают и активно им пользуются.

"Была Люба такая. Ушла она в Катав-Ивановский район. Ее вели ребята чуть ли не полдня, если не весь день. И вот они идут, а она за ними так и шла. Вот привели ее, она у нас побыла месяц и снова туда ушла", - вспоминает директор парка.

Они всегда возвращаются. Лоси поняли главное: пусть у людей нет крепких копыт, зато точно есть добрая душа.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"