Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Миши Блищака

Срочно требуется курс специальной терапии

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Миши Блищака.

У мальчика серьезное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Организм ребенка не может противостоять вирусам и бактериям. Мише уже провели пересадку костного мозга. И сейчас у мальчика - период очень тяжелого восстановления. Чтобы детский организм справился с болезнью и успешно прошел посттрансплантационный период, срочно требуется курс специальной терапии. Общая стоимость лекарств - почти три миллиона рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги, вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Продолжается сбор средств на лечение годовалой Ани Смирновой. У Ани - редкое и очень тяжелое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Ниймеген. В любой момент смертельная болезнь может спровоцировать у ребёнка развитие онкологии. Поэтому девочке необходима срочная трансплантация костного мозга и курс сопроводительной терапии. Но стоит лечение очень дорого.

Мы продолжаем помогать Ане все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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