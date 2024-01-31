ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС провалил план по сбору миллиона снарядов для Украины

10:22
  • среда
  • 31 января 2024

Это связано не только с задержками в производстве боеприпасов

Евросоюз не справился с собственноручно поставленной задачей передать Украине миллион снарядов к марту. Как пишет Bloomberg, к указанному сроку ЕС сможет набрать лишь 600 тысяч снарядов.
Пентагон передаст Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB

Как заявили источники агентства, это сопряжено с задержками в производстве снарядов, а также с опасениями государств — членов Евросоюза по поводу опустошения своих оружейных складов.

При этом отмечается, что Киев сделал некоторые запасы ключевых боеприпасов, чтобы обеспечить армию, однако "этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов".

В конце 2023 года на фронт съездил бывший президент Украины Петр Порошенко. По возвращении в Киев он рассказал, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов. Украинский лидер Владимир Зеленский также раньше сообщал о снарядном голоде. 

В январе Париж объявил о создании с Киевом "артиллерийской коалиции". В Министерстве Вооруженных сил Франции заявили, что ее задача — усиление поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.