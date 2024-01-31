ЕС провалил план по сбору миллиона снарядов для Украины

Это связано не только с задержками в производстве боеприпасов

Евросоюз не справился с собственноручно поставленной задачей передать Украине миллион снарядов к марту. Как пишет Bloomberg, к указанному сроку ЕС сможет набрать лишь 600 тысяч снарядов.

Как заявили источники агентства, это сопряжено с задержками в производстве снарядов, а также с опасениями государств — членов Евросоюза по поводу опустошения своих оружейных складов.

При этом отмечается, что Киев сделал некоторые запасы ключевых боеприпасов, чтобы обеспечить армию, однако "этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов".

В конце 2023 года на фронт съездил бывший президент Украины Петр Порошенко. По возвращении в Киев он рассказал, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов. Украинский лидер Владимир Зеленский также раньше сообщал о снарядном голоде.

В январе Париж объявил о создании с Киевом "артиллерийской коалиции". В Министерстве Вооруженных сил Франции заявили, что ее задача — усиление поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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