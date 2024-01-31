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Мартовская погода может продержаться в Москве весь февраль

10:42
  • среда
  • 31 января 2024

Метеорологи ожидают 1 февраля рекордно высокую температуру

В четверг, 1 февраля, температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, зафиксированному для этой даты в 2015 году на уровне 3,1 градуса тепла. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Как написала метеоролог в своем Telegram-канале, в первый февральский день по температурному режиму погода будет соответствовать середине марта. Эксперты не исключают, что эта тенденция сохранится на протяжении всего последнего месяца зимы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале отметил, что в течение среды, 31 января, на погоду столицы продолжит оказывать влияние приближающийся теплый атмосферный фронт. Небо по-прежнему будет закрыто облаками, но вероятность осадков пока невелика. При этом 1 февраля прогнозируются осадки в смешанной фазе: мокрый снег, дожди, а ночью — местами гололедные явления.

Ранее Татьяна Позднякова предупреждала, что в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине. Она уточнила, что в последние январские дни из-за антициклона атмосферное давление будет на 7-12 единиц выше нормы. Однако с началом февраля показатель резко понизится.

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