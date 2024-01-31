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Дрон попал в автомобиль на трассе Горловка - Донецк

10:51
  • среда
  • 31 января 2024

Есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали трассу Горловка – Донецк в ДНР.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль возле поселка Пантелеймоновка.

В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения, написал Приходько в своем telegram-канале.

Украинские войска с ночи ведут массивный обстрел Горловки. Уже выпущены не менее 32 снарядов, в том числе кассетного типа, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

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