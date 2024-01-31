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Хуситы заявили об обстреле американского эсминца в Красном море

11:01
  • среда
  • 31 января 2024

Речь идет про корабль USS Gravely

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) в среду, 31 января, объявило о нанесении ракетного удара по эсминцу USS Gravely в Красном море.
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В заявлении говорится, что Военно-морские силы ВС Йемена выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому эсминцу. При этом Центральное командование Вооруженных сил США пока не комментировало эти утверждения, сообщает ТАСС.

Источники считают, что американские военные могут провести тайную операцию, в рамках которой они нанесут удар по Ирану, который винят в атаке на свою базу в Иордании, но не возьмут на себя ответственность за это. Это помогло бы избежать полноценного втягивания США в ближневосточный конфликт, на который у Вашингтона сейчас нет ни денег, ни ресурсов.

При этом удары по позициям йеменских хуситов американские военные уже наносят. В Пентагоне заявили, что в результате таких ударов были уничтожены три ракетные установки, при помощи которых хуситы планировали обстреливать американские корабли.

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