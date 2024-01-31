Они будут предприниматься в преддверии выборов

В преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Об этом в среду, 31 января, предупредил помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов.

Однако Мухитов подчеркнул в интервью ТАСС, что тщетность этих попыток очевидна — "гибридную войну против России Запад проиграл", россияне не поддались на провокации американских и английских спецслужб, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь.

Помогает желание свободы, но в нашем понимании, а не в западном. Свобода по-американски — это безнаказанность и вседозволенность, безграничное вмешательство в жизнь целых народов и государств. Свобода же по-русски — это независимость и территориальная целостность государства, сохранение своей истории, культуры, традиций, духовности и обеспечение национальной безопасности.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предупредила, что не исключает попыток срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом. В частности, там указали на вероятность "развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера".

При этом американские власти обвиняют Россию в попытках вмешаться в выборы в Соединенных Штатах. В киберстратегии Пентагона утверждается, что российская сторона якобы предприняла усилия по манипулированию и подрыву доверия к американским выборам.

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