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ЕС анонсировал военную миссию в Красном море

11:15
  • среда
  • 31 января 2024

С целью защитить судоходство

Военная миссия Евросоюза в Красном море может быть запущена 17 февраля 2024 года.
Хуситы заявили об обстреле американского эсминца в Красном море

"Нам необходимо действовать быстро", - б этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Миссия не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности судоходства, передает РИА Новости. Основные ее задачи - конвоирование судов, перехват беспилотников и ракет хуситов.

В миссии будут участвовать не все страны объединения, подчеркнул Боррель. Теперь странам ЕС предстоит выяснить, что возглавит миссию.

Ранее хуситы заверили в отсутствии угроз для судов России и Китая в Красном море. Свободное судоходство играет значительную роль для Йемена.

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