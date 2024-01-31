Пять договоров о передаче городу соцобъектов заключены с застройщиками в декабре

Развитию социальной инфраструктуры московские власти уделяют особое внимание

Пять образовательных учреждений на 2 050 мест, возведенных за счет внебюджетных источников, будут встроены в городскую систему образования. Об этом в среду, 31 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, застройщики обеспечат строительство и передачу в собственность города трех дошкольных учреждений на 800 мест и двух образовательных комплексов на 1 250 мест, состоящих из школ и детских садов. Сроки ввода объектов будут соответствовать срокам ввода жилых домов, что обеспечит баланс застройки.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин напомнил, что его ведомству переданы полномочия по заключению с правообладателями земельных участков, осуществляющими комплексную жилую застройку, договоров о строительстве и передаче в собственность города социальных объектов.

В районе Москворечье-Сабурово построят образовательный комплекс на 750 мест, в составе которого предусмотрены школа на 550 мест и детский сад на 200 мест, а также детский сад на 350 мест. Образовательный комплекс на 500 мест построят в Пресненском районе на улице Сергея Макеева, он будет состоять из школы на 350 мест и детского сада на 150 мест. Встроенный детский сад на 150 мест появится на территории жилого комплекса "Старопетровский 11" в районе Войковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что большой вклад в развитие социальной инфраструктуры и комплексную застройку вносят инвесторы, которые сразу закладывают в проекты объекты образования, спортивные центры и медицинские учреждения.

Развитию социальной инфраструктуры московские власти уделяют особое внимание. В частности, в 2023 году в Новой Москве заработали 26 образовательных учреждений, а в 2024 году там планируют возвести свыше 30 детских садов и школ, которые строят по современным столичным стандартам.

В районе Бибирево скоро начнет работу спортивный комплекс с бассейнами и тренажерным залом "Баланс", который строят по просьбам местных жителей. Сергей Собянин подчеркнул, что спорткомплекс смогут посещать все желающие, в том числе маломобильные горожане.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"