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Лавров назвал "формулу мира" Зеленского ультиматумом России

12:03
  • среда
  • 31 января 2024

Это неприемлемо для Москвы

Всему миру очевидно, что навязываемая Западом "мирная формула" президента Украины Владимира Зеленского" представляет собой не более чем ультиматум России. Такое заявление сделал в среду, 31 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Дипломат отметил, что пресловутую формулу пытаются навязать миру Соединенные Штаты и их союзники, стремясь представить ее как единственный вариант урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум России, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех.

Ранее президент России оценил решение Киева отказаться от переговоров с Москвой. Владимир Путин назвал украинское руководство "придурками", подчеркнув, что если бы не это их решение, конфликт давно был бы завершен.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Константин Блохин отмечал, что тема мирных переговоров – "инструмент сохранения киевского режима", поскольку "когда у них что-то идет не по плану, когда контрнаступление пробуксовывает, они любят говорить о переговорном процессе".

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