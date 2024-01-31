ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Петербурга отреагировали на ЧП в Невском районе

11:47
  • среда
  • 31 января 2024

Жители слышали громкий хлопок

Власти Санкт-Петербурга прокомментировали громкий хлопок в Невском районе города.

Инцидент произошел в ночь на 31 января в районе Глухоозерского шоссе. Пострадавших нет, существенного ущерба имуществу не причинено.

"На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств", - сказал Беглов.

В настоящий момент на месте ЧП ведутся следственные действия. 

По данным СМИ, речь идет об атаке беспилотника. Он упал на территорию компании "Невский мазут", загорелись пустые цистерны, пишет "Фонтанка".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.