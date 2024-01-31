Власти Петербурга отреагировали на ЧП в Невском районе

Жители слышали громкий хлопок
Власти Санкт-Петербурга прокомментировали громкий хлопок в Невском районе города.
Инцидент произошел в ночь на 31 января в районе Глухоозерского шоссе. Пострадавших нет, существенного ущерба имуществу не причинено.
"На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств", - сказал Беглов.
В настоящий момент на месте ЧП ведутся следственные действия.
По данным СМИ, речь идет об атаке беспилотника. Он упал на территорию компании "Невский мазут", загорелись пустые цистерны, пишет "Фонтанка".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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