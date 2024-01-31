Мужчина избил подростка на парковке в Москве

Возбуждено дело

В Москве 37-летний мужчина напал на двух 17-летних подростков на парковке во дворе одного из жилых домов.

Инцидент произошел на улице Домостроительная. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить, как мужчина подбежал к подросткам и начал избивать одного из них руками и ногами, в том числе и по голове. Как сообщает телеканал "360", нападавший занимается джиу-джитсу.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным telegram-канала "112", у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, оскольчатый перелом лобной пазухи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина задержан, он признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает ТАСС.

Из-за чего произошел конфликт, официально не сообщается. В СМИ пишут, что мужчине не понравилось, что подростки пинали чужие автомобили.

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