ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчина избил подростка на парковке в Москве

12:26
  • среда
  • 31 января 2024

Возбуждено дело

В Москве 37-летний мужчина напал на двух 17-летних подростков на парковке во дворе одного из жилых домов.

Инцидент произошел на улице Домостроительная. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно заметить, как мужчина подбежал к подросткам и начал избивать одного из них руками и ногами, в том числе и по голове. Как сообщает телеканал "360", нападавший занимается джиу-джитсу.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным telegram-канала "112", у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, оскольчатый перелом лобной пазухи.  

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина задержан, он признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает ТАСС.

Из-за чего произошел конфликт, официально не сообщается. В СМИ пишут, что мужчине не понравилось, что подростки пинали чужие автомобили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.