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ЦБ рассказал об интересе иностранцев к обмену заблокированными активами

12:36
  • среда
  • 31 января 2024

Это продемонстрировали недавние переговоры

Банк России увидел интерес иностранцев к обмену заблокированными активами с российскими инвесторами. Об этом в среду, 31 января, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова.
В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от активов России

Как отметила представитель регулятора, в планируемом обмене активами многое будет зависеть от того, придут ли иностранные инвесторы, у которых есть деньги на счетах типа "С", за счет которых и предполагается выкуп таких активов.

Шишлянникова заявила, что у ЦБ "есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были", по этой причине Банк России рассчитывает "на положительный исход", сообщает РИА Новости.

В Евросоюзе тем временем продолжают обсуждать возможность передачи киевскому режиму доходов с активов России, заблокированных в рамках рестрикций. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что конкретный механизм пока не разработан, но принципиальное согласие членов ЕС получено.

Министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила, что ее страна в 2024 году передаст в качестве помощи Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Сами активы это затрагивать не будет.

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