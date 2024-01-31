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Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве 21 марта

12:19
  • среда
  • 31 января 2024

Речь идет о товарищеском матче

Товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии по футболу запланирован на 21 марта. Об этом в среду, 31 января, рассказали в пресс-службе российской команды.

В штабе сборной России по футболу уточнили, что встреча пройдет на стадионе "Динамо" в Москве, сообщает РИА Новости.

Тем временем президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил в интервью The Guardian, что не усматривает каких-либо проблем в предстоящем матче между сборными России и Сербии. Спортивный чиновник подчеркнул, что у него нет полномочий запретить проведение этой встречи.

Почему это такая проблема? Почему проблема в том, что молодые люди ходят играть в футбол? Этот матч никого не волнует. Если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее подчеркивал, что недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. При этом политик призвал и дальше укреплять национальную систему спорта.

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Сборные России и Сербии по футболу
Сборные России и Сербии по футболу
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