Жилой квартал с соцобъектами и логистическим центром планируется построить в Рязанском районе

Будет реорганизована бывшая промзона

Жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим появится на месте бывшей промзоны "Грайвороново" в Рязанском районе.

Порядка 450 тысяч квадратных метров недвижимости появится вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Они включают в себя 241,7 тысячи квадратных метров жилья, из которых 24 тысячи будет передано для расселения пятиэтажек по программе реновации.

Остальное – это логистический центр на 124,6 тысячи квадратных метров, школа на 575 мест и детский сад на 300 детей.

Также планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), офисной и бытовой инфраструктуры общей площадью около 18,3 тысячи квадратных метров, отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок бывшей промзоны "Грайвороново" площадью 22,56 гектара будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Он даст дополнительно около трех тысяч рабочих мест, объем инвестиций может составить почти 52 миллиарда рублей, рассказал руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Инвестор, который займется реализацией проекта, будет определен в ходе открытого аукциона.

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