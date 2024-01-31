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Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбит западной ракетой

13:00
  • среда
  • 31 января 2024

Ее запустили украинские военные

Экспертиза поражающих элементов в обшивке военно-транспортного самолета Ил-76 ВКС России предварительно подтверждает, что борт был сбит зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом рассказал в среду, 31 января, представитель экстренных служб.

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Пока какие-либо подробности относительно характеристик этого ЗРК нет. Официальное следствие пока не подтверждало сообщения о принадлежности поражающих элементов, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России расследует крушение Ил-76 по делу о террористическом акте. Российское Министерство обороны со ссылкой на средства объективного контроля сообщало, что сбившие самолет ракеты были запущены украинскими военными с территории Харьковской области. Причиной полной потери управления самолетом стало попадание в него поражающих элементов.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что, в отличие от киевского режима, Москва проводит свое расследование крушения Ил-76, не закрываясь от желающих выяснить правду.

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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