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В Верховной раде объяснили стремление Зеленского избавиться от Залужного

14:27
  • среда
  • 31 января 2024

Слухи об отставке главкома ВСУ не стихают

В офисе президента Украины обеспокоены тем, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный делал "политические, а не военные заявления". Об этом в среду, 31 января, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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По словам украинского парламентария, именно этим объясняется стремление президента Украины Владимира Зеленского отправить Залужного в отставку. Военному было предложено написать заявление 29 января, но он ответил отказом, сообщает РИА Новости.

Настоять на отставке Залужного против его воли Зеленский не смог из-за позиции "международных партнеров", пишет The Times.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что президент Украины настаивает на более смелом подходе к конфликту, а это, похоже, противоречит более консервативному подходу главкома ВСУ. По словам источников Bloomberg, еще одной причиной размолвки политиков стал новый закон о мобилизации.

В Кремле тем временем отметили, что наблюдают за развитием событий вокруг предполагаемой отставки Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту тему, подчеркнул, что к росту внутреннего противостояния на Украине ведут провалы на фронте, в том числе неудавшееся контрнаступление украинской армии.

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