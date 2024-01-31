Собянин рассказал о планах комплексной реконструкции 100 поликлиник в этом году

Стартовал второй этап масштабной программы

Четырехэтажное здание филиала №2 8-й городской поликлиники в районе Тропарево-Никулино спрятано за лесами. В сентябре здесь началась комплексная реконструкция. А значит, уже совсем скоро здесь все будет по Московскому стандарту.

"Когда поликлиника вновь откроет двери для нашего населения, мы увидим обновленную поликлинику и в 100% случаях замену медицинского оборудования. Работая на современном оборудовании, мы сможем помочь пациентам на первой стадии заболевания, а если этого заболевания нет, то мы сможем с помощью оборудования и квалификации кадров просто предупредить болезнь", - отметила Оксана Одарюк, главный врач амбулаторно-поликлинического центра №8.

Посмотреть, как ведутся работы на объекте и определить сроки окончания комплексной реконструкции медучреждения, приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы приступили к масштабной программе реконструкции поликлиник второго этапа. Напомню, в первой этапе мы реконструировали 200 московских поликлиник, на втором этапе 137. Понимаем всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это в максимально короткие сроки, без ущерба качеству. В этом году предполагаем запустить 100 поликлиник - полостью реконструированных, оснащенных новым оборудованием. В районе Тропарево-Никулино такой филиал поликлиники реконструируется, он тоже очень востребован и ожидаем населением", - указал Собянин.

"К 1 сентября закончим, мы передадим под начало работы. А по остальным - график отработан, контракты заключены, по всем приступили к работе, сил достаточно", - уточнил заммэра Петр Бирюков.

Сергей Собянин рассказал также и о планах развития района. Здесь открылись новые станции метро "Тропарево" и "Озерная", появились шесть новых маршрутов у пассажиров наземного транспорта, в порядок привели парк Летчиков-испытателей. Благоустроены дворы, спортплощадки. Этой осенью в районе открылся новый учебный корпус c ИТ-полигоном для старшеклассников школы с углубленным изучением информатики и английского "Тропарево". Идут работы и по строительству еще одного учебного корпуса на 400 мест школы №1329.

Со спортом в районе дружат давно. Здесь находится знаменитая Олимпийская деревня, где благодаря комплексной модернизации появились и собственный ледовый дворец, и современный стадион с подогревом для тренировок в зимнее время. Футуристичный павильон с панорамным остеклением и видами на березовую рощу и парк в окрестностях сквера на улице Академика Анохина - новая Академия спорта с крытыми теннисными кортами, футбольными полями и залами для занятий фитнесом и танцами.

Просторные манежи, где много воздуха и света, для своих ежедневных занятий уже облюбовали профессиональные спортсмены. По душе площадка и тренерам.

"Нам очень нравится здесь тренироваться, потому что все необходимое для тренировочного процесса здесь есть. Помимо кортов - футбольные поля, где мы можем делать беговые упражнения, тренажерный зал, хорошее кафе с прекрасной кухней, полезной. И, конечно, тут тепло. Когда зимой минусовые температуры - нам очень комфортно здесь", - рассказал один из тренеров.

На базе спорткомплекса теперь проводят и соревнования районного масштаба. Находиться и заниматься здесь единовременно могут порядка двух сотен человек. Для жителей района Тропарево-Никулино действуют льготы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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