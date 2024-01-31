Более 2,5 тыс. лифтов заменят в Москве в 2024 году

Лифты меняют строго по окончании 25-летнего срока службы

Свыше двух с половиной тысяч лифтов заменят в Москве в этом году в рамках программы капитального ремонта. Больше всего в многоквартирных домах в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном округах.

Лифты меняют строго по окончании 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Масштабная программа работает в городе с 2018 года. За это время в жилых домах обновили более 45 тысяч лифтов.

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