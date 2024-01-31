Знаменитые барельефы с фасада дома на Никольской отправили на реставрацию

Фигуры оказались не столь долговечными, как мифы

Понять символику этих барельефов и установить их авторство еще только предстоит. Но самое главное сейчас - их спасти.

"Можете увидеть, что состояние самой подушки барельефов, именно основы, способов крепления действительно местами аварийное, видим утраты, отслоения основы памятника, многочисленные трещины", - указала Юлия Логинова, заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы.

Барельефы 100 с лишним лет украшали здание на Никольской улице, знакомое всем москвичам. То, где станция метро "Площадь Революции". Некогда - доходный дом, часть Чижевского подворья. С известным парфюмерным магазином. С двух сторон от входа в него как раз и располагались эти барельефы. Все последние годы здание медленно, но верно разрушалось. В 2020-м появился очередной инвестор и планы - превратить бывший доходный дом в элитный жилой комплекс. В 2023-м неравнодушные москвичи заметили - с фасада исчезли барельефы. Но как выяснилось - волновались зря. Несмотря на то, что здание объектом культурного наследия не является, барельефы решено отреставрировать.

"Сейчас мы делаем исследование и приступим уже после согласования каждого элемента, каждого этапа к реставрации", - сообщил Василий Церетели, вице-президент Российской академии художеств.

В ближайшее время предстоит понять, из какого материала были созданы барельефы, разработать методику их реставрации и приступить к расчистке. Как выяснилось, они неоднократно закрашивались.

"Безусловно, это музейный экспонат, который будет подлежать исследованию и тщательному анализу. Те части, которые утрачены, мы их будем восстанавливать. Скорее всего, это будут какие-то композитные материалы - гипс и дополнительные. Но это будет известно только после того, где именно будет экспонироваться произведение", - сообщил скульптор Евгений Тетерин.

Дальнейшую судьбу барельефов еще предстоит определить. Все зависит от их состояния - смогут ли они после реставрации снова украшать здание на Никольской снаружи или будут экспонироваться внутри, в интерьерах.

"Я точно вижу, что подложка повреждена, но не полностью, вижу, естественно, большое количество следов склеек, которые нам придется произвести на объекте, но все зависит от того, в каком состоянии будет авторство, авторская пластика после раскрытия", - объяснила Логинова.

В любом случае возвращение барельефов возможно только после завершения строительных работ в самом здании. А это предварительно - только через два года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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