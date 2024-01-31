Стать глазами человека: как в Москве готовят собак-поводырей

Базовые команды, важные навыки и жесткая дисциплина

Собаки-поводыри - незаменимые помощники для многих людей с ограниченными возможностями, однако шумные станции метрополитена и многолюдные терминалы аэропортов могут пугать их, а новые запахи и звуки отвлекать от сопровождения. Чтобы адаптировать четвероногих спутников к этим трудностям на базе Российской школы подготовки собак-проводников создали специальный курс занятий.

"С 2014 года наша школа совместно с Центром обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена проводит совместные занятия собак в метро. Для чего это необходимо: для того, чтобы научить собаку спокойно себя вести в сложных городских условиях", - объяснила Ольга Блинова, инструктор-методист Российской школы подготовки собак-проводников.

На занятиях в московском метро отрабатывают навыки прохода через турникеты, посадки и высадки из поезда и, самое сложное, спуска и подъема по эскалатору. Кроме метро, хвостатых гидов адаптируют к сопровождению в условиях аэропорта, но оба места - повышенный уровень сложности. Перед тем как попасть туда на обучение, животные проходят начальную подготовку в школе. Щенков начинают тренировать уже с 10 месяцев. Они осваивают набор базовых команд, включая команды "сидеть", "лежать" и "рядом". Также их учат поднимать упавшие предметы. Например, трость.

Важная часть дрессировки - установка четких правил взаимодействия между хозяином и животным. Ключевую роль играет высокий уровень дисциплины. Хорошая собака-проводник в обязательном порядке должна полностью подчиняться своему хозяину, в том числе ни в коем случае не брать лакомство из рук чужих людей. Собака моментально отворачивается от угощения. Она знает, что во время сопровождения хозяина отвлекаться даже на самое вкусное и интересное недопустимо. Такой сосредоточенности добиваются в каждом действии. От животного зависит безопасность человека на непредсказуемых улицах. Навыки вождения оценивают на специальной площадке, которая имитирует городскую среду.

"Собака-проводник должна безошибочно провести человека по определенному маршруту, то есть из пункта А в пункт Б, фиксируя все препятствия, которые попадаются ему на пути. То есть это могут быть и машины, и ямы, и верхние препятствия, и собака все это должна показать и обозначить", - отметила Анна Мурзенкова, инструктор-методист Российской школы подготовки собак-проводников.

Только после успешного прохождения экзамена пса-поводыря отправляют на тренировку в более сложных условиях. За прошлый год специализированное обучение прошли более 60 собак.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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