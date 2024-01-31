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Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

13:32
  • среда
  • 31 января 2024

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его "законом о негодяях"

Государственная дума в среду, 31 января, приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки о конфискации имущества за фейки о российской армии. Данная мера будет затрагивать лишь то имущество, которое было нажито преступным путем или используется для финансирования незаконной деятельности, сообщает ТАСС.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал принятый закон о конфискации имущества за фейки о ВС России "законом о негодяях".

Володин подчеркнул, что принятое решение позволит "наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности".

Речь идет о поправках в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, предусматривающих подобное наказание. В этот список предложили включить публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России или об исполнении государственными органами своих полномочий.

В августе 2023 года блогеров Майкла Наки* и Руслана Карпука* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

*лица, признанные в России иностранными агентами и включенные в соответствующий реестр

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