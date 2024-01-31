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Песков о возможной отставке Залужного: У Киева много проблем

13:38
  • среда
  • 31 января 2024

В Кремле следят за развитием событий

У киевского режима много проблем — "там все неладно". Такое заявление сделал в среду, 31 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения с Украины о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Залужный не уволен. Пока: все детали скандала в Киеве

Песков подтвердил, что в Кремле следят за информацией по этой теме. Он подчеркнул, что к росту внутреннего противостояния на Украине ведут провалы на фронте, в том числе неудавшееся контрнаступление украинской армии.

По мере дальнейших успехов России в спецоперации это внутреннее противостояние и напряжение на Украине будет лишь нарастать еще сильнее, цитирует спикера Кремля РИА Новости.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что происходящее вокруг возможной отставки Валерия Залужного говорит о том, что киевская власть находится в агонии. Чиновница напомнила, что Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти.

Тем временем эксперты задаются вопросом, смолчат ли западные кураторы киевского режима, если Зеленский все-таки уволит главкома ВСУ. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что "США используют Залужного, предоставив ему серьезную крышу и медийную поддержку для того, чтобы как минимум поправить Зеленского в его риторике".

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