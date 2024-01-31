В Кремле назвали любопытным прогноз МВФ по России

Фонд спрогнозировал рост ВВП

В Кремле оценили прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о росте российской экономики.

Ранее МВФ улучшил оценку экономического развития России. По прогнозам фонда, ВВП страны вырастит на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025 году.

"Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подобный пересмотр МВФ говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен и поэтому существует такой разброс мнений.

"Но, безусловно, это небезынтересно", - подчеркнул представитель Кремля.

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