Песков оценил угрозу со стороны НАТО для России

Он назвал альянс инструментом конфронтации

Североатлантический альянс находится под управлением Соединенных Штатов и представляет угрозу для России. Такое заявление сделал в среду, 31 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "в нашем понимании НАТО — это инструмент конфронтации", который "задумывался, формировался, конфигурировался и управляется" Вашингтоном именно в этом качестве.

С учетом того, что НАТО воспринимается Москвой как угроза, Россия предпринимает соответствующие меры на фоне того, как альянс не переставая на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер объяснил, что Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку он не в состоянии вести крупномасштабные бои. Военный эксперт подчеркнул, что НАТО сейчас — это "полностью несостоятельная организация", которая "находится в упадке".

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что с точки зрения технических возможностей Вооруженные силы Украины фактически становятся армией НАТО. По утверждению дипломата, Украина еще никогда не была так близка к вступлению в военно-политический блок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"